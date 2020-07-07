Лесные пожары в Луганской области: МВД сообщило о гибели шести человек

КИЕВ. 7 июля. УНН. Во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погибли шесть человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

“Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Предварительно 6 человек погибли”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ликвидации пожара в Луганской области привлечено более 1000 работников системы МВД и авиация.

Напомним, в Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар.



Как сообщалось, к преодолению лесного пожара в Луганской области привлечены 2 пожарных самолета из Краматорска.

Напомним, полиция открыла уголовное производство из-за лесных пожаров на территории Новоайдарского района Луганской области.