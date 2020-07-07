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Маркевич о столичном "Динамо": как можно было довести команду до такого уровня игры

Маркевич о столичном "Динамо": как можно было довести команду до такого уровня игры

Мирон Маркевич

КИЕВ. 7 июля. УНН. Экс-наставник "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич, высказался касательно киевского "Динамо", передает УНН со ссылкой на iSport.ua.

"Наверное, будет новый тренер в команде. Нужно начать с обороны. Как с такой защитой играть в футбол? Это смешно. Середину поля тоже нужно менять, как и нападение. Как говорят: "Там нет ни сзади, ни спереди", - сказал Маркевич.

От также отметил, что большинство игроков столичного клуба сегодня не соответствует уровню "Динамо".

"Есть 4-5 футболистов, которые заслуживают внимания. Остальные собранные на скорую руку", - считает функционер.

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Маркевич говорит, что проблемы, которые имеет сейчас "Динамо" просматривались и раньше.

"Я озвучивал их, и меня обливали грязью. Два года назад меня называли маразматиком за критику Динамо. И кто сейчас маразматик? Как можно было довести команду до такого уровня игры? Осталась одно название", - резюмировал он.

Как писал УНН, по мнению экс-игрока сборной Украины Вячеслава Шевчука, "Динамо" деградирует и за год стало играть еще хуже. 

По данным некоторых СМИ, "Динамо" ищет замену Михайличенко среди иностранцев.

Также напомним, что "Десна" обошла столичный ФК в турнирной таблице УПЛ. 

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
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