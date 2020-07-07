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ВАКС исследовал еще 4 тома доказательств по делу Труханова о недостоверное декларирование

ВАКС исследовал еще 4 тома доказательств по делу Труханова о недостоверное декларирование

КИЕВ. 7 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал еще 4 тома письменных доказательств по делу Одесского городского головы Геннадия Труханова, который подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“По результатам рассмотрения коллегией судей ВАКС исследовано 4 тома письменных доказательств, предоставленных прокурором”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что следующее заседание назначено на 28 июля 2020 года.

Напомним, ВАКС объявлял перерыв в исследовании доказательств по делу Труханова касательно недостоверного декларирования.

Как ранее сообщалось в УНН, ВАКС начал исследования доказательств по делу Труханова 9 декабря 2019 года. Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.

Источник: УНН
Теги: Украина, САП
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