ВАКС исследовал еще 4 тома доказательств по делу Труханова о недостоверное декларирование

КИЕВ. 7 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал еще 4 тома письменных доказательств по делу Одесского городского головы Геннадия Труханова, который подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“По результатам рассмотрения коллегией судей ВАКС исследовано 4 тома письменных доказательств, предоставленных прокурором”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что следующее заседание назначено на 28 июля 2020 года.

Напомним, ВАКС объявлял перерыв в исследовании доказательств по делу Труханова касательно недостоверного декларирования.

Как ранее сообщалось в УНН, ВАКС начал исследования доказательств по делу Труханова 9 декабря 2019 года. Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.