Во Львовской области женщина упала в четырехметровый колодец

КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня в Яворовском районе во Львовской области спасатели вытащили женщину из колодца, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"6 июля в 20:45 ... поступило сообщение о том, что в с. Бирки на ул. Сагайдачного, 14 Яворивского района на территории частного хозяйства упала в колодец (глубиной 4 м) и не может самостоятельно выбраться, женщина 1955 года", - говорится в сообщении.

На место происшествия были немедленно направлены спасатели, а также оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Пожарно - спасательным отделением с помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки женщину извлечено на поверхность и передано работникам скорой медицинской помощи, госпитализировано в Новояворовскую центральную районную больницу.

Напомним, в Сумской области спасли мужчину, который упал в 10-метровый колодец.