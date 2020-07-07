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На реинтеграцию Донбасса нужно от 10 до 60 млрд долларов – нардеп

На реинтеграцию Донбасса нужно от 10 до 60 млрд долларов – нардеп

КИЕВ. 7 июля. УНН. На реинтеграцию Донбасса ориентировочно нужно потратить от 10 до 60 млрд долларов. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко, передает корреспондент УНН.

“Я слышал разные цифры.. от 6 до 10 млрд дол. будет стоить восстановление (Донбасса — ред.). Реинтеграция — от 10 до 60 млрд дол. Это то, что я слышал — цифры, что циркулировали. Это так, сказали, что слышали. Может кто-то придумал эту цифру”, — сказал Устенко, отвечая на вопрос о стоимости восстановления и реинтеграции Донбасса.

Он также добавил, что комплексный подход к реинтеграции Донбасса должны обеспечить профильный комитет, Офис Президента и МИД.

Ранее УНН писал, что в Минреинтеграции начали разработку стратегии экономического восстановления Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ОРДЛО
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