Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
8910

Полиция Луганской области подтвердила гибель 3-х человек в результате лесного пожара

Полиция Луганской области подтвердила гибель 3-х человек в результате лесного пожара

КИЕВ. 7 июля. УНН. Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай подтвердила гибель трех человек в результате масштабного лесного пожара в регионе, пишет УНН со ссылкой на ее Facebook.

На месте происшествия в с. Смоляниново работают ГСЧС, полиция, военнослужащие и врачи скорой помощи. В результате пожара в с. Смоляниново полностью сгорело 22 дома и 58 — повреждены.

Кроме того, уничтожено огнем 80% дачных домов на дачном массиве возле озера Вовче. По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины.

“Следователи продолжают проводить осмотр места происшествия. На данный момент подтверждена гибель 3-х граждан. В Новоайдарскую больницу эвакуированы 23 жителя с. Смоляниново, из них — 16 детей эвакуированы в детское отделение. Среди взрослых эвакуированных 7 человек с диагнозами — термические ожоги тела, отравление продуктами горения, острая реакция на стресс”, — указала она в сообщении.

В Северодонецкую больницу были госпитализированы 5 человек, двум из них оказали помощь и они покинули больницу.

Сотрудники полиции, спецназовцы, бойцы батальона Луганск-1 и патрульные полицейские всю ночь будут патрулировать в поселке Смоляниново и на территории дачного массива у озера Вовче, чтобы предотвратить мародерство, воровство и не допустить совершения других правонарушений.

Источник: УНН
Теги: Украина, Национальная полиция, Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.