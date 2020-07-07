Полиция Луганской области подтвердила гибель 3-х человек в результате лесного пожара

КИЕВ. 7 июля. УНН. Пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай подтвердила гибель трех человек в результате масштабного лесного пожара в регионе, пишет УНН со ссылкой на ее Facebook.

На месте происшествия в с. Смоляниново работают ГСЧС, полиция, военнослужащие и врачи скорой помощи. В результате пожара в с. Смоляниново полностью сгорело 22 дома и 58 — повреждены.

Кроме того, уничтожено огнем 80% дачных домов на дачном массиве возле озера Вовче. По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины.

“Следователи продолжают проводить осмотр места происшествия. На данный момент подтверждена гибель 3-х граждан. В Новоайдарскую больницу эвакуированы 23 жителя с. Смоляниново, из них — 16 детей эвакуированы в детское отделение. Среди взрослых эвакуированных 7 человек с диагнозами — термические ожоги тела, отравление продуктами горения, острая реакция на стресс”, — указала она в сообщении.

В Северодонецкую больницу были госпитализированы 5 человек, двум из них оказали помощь и они покинули больницу.

Сотрудники полиции, спецназовцы, бойцы батальона Луганск-1 и патрульные полицейские всю ночь будут патрулировать в поселке Смоляниново и на территории дачного массива у озера Вовче, чтобы предотвратить мародерство, воровство и не допустить совершения других правонарушений.