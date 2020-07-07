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Трое лидеров "Шахтера" получили отпуск до конца сезона УПЛ

Трое лидеров "Шахтера" получили отпуск до конца сезона УПЛ

КИЕВ. 7 июля. УНН. Трое футболистов “Шахтера” отправились в отпуск за три тура до окончания чемпионата Украины среди клубов Украинской Премьер-лиги. Об этом утверждает пресс-служба клуба, передает УНН.

Луиш Каштру постепенно начал освобождать от тренировочного процесса футболистов основы. В отпуск уже отправились Марлос, Николай Матвиенко и Жуниор Мораес.

Отмечено, что после встречи с “Десной”, которая пройдет 12 июля, отдых получит еще одна группа игроков.

Напомним, что “Шахтер” стал досрочным обладателем золотых медалей УПЛ.

Источник: УНН
Теги: футбол
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