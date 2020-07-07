Лесные пожары в Луганской области: госпитализированы 24 человека

КИЕВ. 7 июля. УНН. Представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский на своей странице в Facebook сообщил, что за лесных пожаров в Луганской области госпитализированы 24 человека, пишет УНН.

“Госпитализированы еще четырех людей. Всего в местной больнице находится 24 человека, из них 15 детей, двое детей находятся под кисневимы масками, по словам врачей их состояние стабильное. Мужчина 1962 рождения находится в реанимации (термический ожог пламенем)”, — указано в сообщении.

Он также отметил, что пожар уничтожил более 30 жилых домов и 80 дачных домов.

Добавим, пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай подтвердила гибель трех человек в результате масштабного лесного пожара в регионе.