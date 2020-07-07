Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу почти 400 единиц оружия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку Архив
8040

Украинские сборные направления попали в ЧЕ по баскетболу 3х3

Украинские сборные направления попали в ЧЕ по баскетболу 3х3

КИЕВ. 7 июля. УНН. ФИБА объявила о рестарте сезона в баскетболе 3×3 и проведение чемпионата Европы, который с 24 по 26 сентября будет принимать бельгийский Антверпен, информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Квалификационные турниры были отменены, поэтому до 10 команд в мужской и женской сетках, которые попали в основную часть соревнований направления, добавились еще по 2 команды в соответствии с совместным рейтингом федераций в баскетболе 3×3.

Таким образом, был сформирован список участников чемпионата Европы-2020 в мужской и женской сетках.

• Мужчины: Украина, Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия, Сербия.
• Женщины: Украина, Бельгия, Беларусь, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия.

Примечательно, что принимающая сторона будет обязана придерживаться выполнения проекта мер безопасности, разработанные Медицинской консультативной группой ФИБА по распространению COVID-19.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.