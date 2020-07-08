Иностранный наставник покинул пост тренера молодежной команды "Зари"

КИЕВ. 7 июля. УНН. Бывший футболист, а в последнее время, заместитель главного тренера “Зари” U-19 Желько Любенович покинул клуб, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу луганчан.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

“Я ухожу из „Зари“ потому что сделал большую ошибку, пригласив в команду одного футболиста и никак не могу простить себя за эту ошибку. За промахи должен кто-то нести ответственность. Я хочу извиниться перед болельщиками и руководством клуба из-за моих ошибочных решений. Поэтому я иду. Моей первой задачей (в будущем) станет попадание в группу на про-лицензию и искать себе другую работу в другой команде”, — подчеркнул Любенович.

Добавим, основной коллектив “Зари” набрал 54 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата УПЛ.