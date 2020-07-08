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Пандемия: в Москве из-за COVID-19 погибли более 4 тысяч человек

Пандемия: в Москве из-за COVID-19 погибли более 4 тысяч человек

КИЕВ. 8 июля. УНН. Еще 28 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает УНН.

“В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 027 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 7 июля в Москве зафиксировано более 226,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечилось более 159,7 тыс. пациентов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 694 230 случаев заражения, выздоровели 463 880 человек.

Данные о COVID-19 в РФ на 7 июля 2020 года. Отметим, что российские ведомства учитывают информацию с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя:

Источник: УНН
Теги: Россия, Москва, Коронавирус
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