Выборы в США: Байден отреагировал на решение Трампа выйти из состава ВОЗ

КИЕВ. 8 июля. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, заявил о намерении восстановить членство США во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующе заявление Байден опубликовал во вторник в своем Twitter, отмечает УНН.

“Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка принимает участие в укреплении мирового здравоохранения. В первый день своего президентства я верну (США) в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой сцене”, — указал Байден.

Во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам о том, что США уведомили генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Ранее во вторник сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) сообщил в Twitter, что Конгресс США получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты официально вышли из ВОЗ.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB