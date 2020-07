Антирасистские протесты: уже почти тысяча компаний будет бойкотировать размещение рекламы в Facebook

КИЕВ. 8 июля. УНН. Правозащитные организации, которые инициировали бойкот Facebook, намерены продолжать его, поскольку считают, что компания отказалась выполнять их требования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте американской неправительственной организации Free Press, передает УНН.

В последние недели многие крупные корпорации в США и других странах заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и иных популярных соцсетях, поскольку руководство последних не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. В поддержку акции выступают влиятельные американские правозащитные организации, в том числе Free Press.

Как следует из заявления, один из руководителей Free Press Джессика Гонсалес участвовала в состоявшейся во вторник в режиме телеконференции встрече правозащитников и руководства Facebook. По словам Гонсалес, глава Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг не убедили инициаторов бойкота в том, что они “принимают меры”. “Вместо того, чтобы взять на себя обязательства по искоренению в конкретные сроки в Facebook ненависти и дезинформации, руководство компании озвучило свою прежнюю позицию в попытке успокоить нас, не выполняя наши требования”, — указала Гонсалес.

“Мы продолжим расширять бойкот, пока Facebook не отнесется к нашим требованиям серьезно”, — подчеркнула Гонсалес. “Нам нужно продолжать оказывать давление”, — добавила она. В заявлении констатируется, что уже “почти тысяча компаний согласились приостановить размещение рекламы” в сервисах Facebook.

Во встрече также участвовали представители других неправительственных организаций. В их числе Антидиффамационная лига, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Color of Change. Глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт на пресс-конференции после консультаций с руководством Facebook заявил, что компания не выразила готовности выполнять требования правозащитников. Директор Color of Change Рашад Робинсон подчеркнул, что разочарован встречей.

Акции Facebook по итогам фондовых торгов в США во вторник в свете итогов встречи незначительно подешевели. Их стоимость снизилась на 0,09 (0,04%) доллара, до 240,14 долларов.

