Лесные пожары в Луганской области: количество госпитализированных возросло до 28 человек, 17 из них - дети

КИЕВ. 8 июля. УНН. Представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook сообщил, что количество пострадавших в результате лесных пожаров в Луганской области выросло до 28 человек, пишет УНН.

“Госпитализированы еще четыре человека. Всего в местной больнице находится 28 человек, из них 17 детей, по словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог пламенем)”, — указал Лисянский.

Он также добавил, что в поселке Смоляниново пожар уничтожил 22 дома и 47 хозяйственных помещений.

Добавим, на ликвидацию пожара на Луганщине привлечены силы ГСЧС из четырех областей Украины, ВСУ и Нацполиция. Количество погибших уточняется, цифры жертв варьируются от 3-х до 6 человек.