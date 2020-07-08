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РПЦ считает, что "упоминание Бога" в конституции РФ "не может оскорбить атеистов"

РПЦ считает, что "упоминание Бога" в конституции РФ "не может оскорбить атеистов"

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда

КИЕВ. 8 июля. УНН. Поправка к Конституции РФ о вере в Бога не может оскорблять атеистов, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС, цитирующего его интервью одному из российских СМИ.

“Как это (нововведение) может оскорблять атеистов? Это же констатация факта, что предки передали нам веру в Бога. Ведь факт существования атеистов не оскорбляет верующих... Атеист может считать, что верующий заблуждается, но существование верующего не оскорбляет атеиста”, — сказал он.

В п. 2 новой статьи 67.1 Конституции России говорится, что “Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство”.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, так называемые “поправки” к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

Добавим, что патриарх Кирилл считает, что “упоминание Бога” в Конституции РФ не угрожает принципу светского государства.

Источник: УНН
Теги: Россия, РПЦ
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