Гвоздик оценил шансы Усика в супертяжелой весовой категории

КИЕВ. 8 июля. УНН. Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик дал оценку шансам Александра Усика на завоевание титулов в “хэвивейте”, информирует УНН со ссылкой на BoxingScene.com.

Гвоздик считает, что его соотечественнику будет трудно конкурировать с более габаритными оппонентами.

“Я думаю, что сейчас становится все сложнее и сложнее переходить от меньших весовых категорий до супертяжеловесов, потому что они становятся все больше и больше. Если вы посмотрите в 60-70-е годы, то тяжеловесы тогда были гораздо меньше, чем сейчас. Так что, конечно, Усику будет сложно конкурировать с этими большими ребятами. Когда вы сражаетесь с большим парнем, у которого есть навыки его последнего соперника (Уизерспуна), то это одна ситуация. Но когда против вас парень, который является олимпийским чемпионом, который намного выше, как Джошуа, и у которого гораздо больше размах рук, это становится действительно сложным испытанием”, — подчеркнул Гвоздик.

Также боксер отметил хорошие навыки Усика, которые помогут ему конкурировать с наиболее именитыми оппонентами в новой весовой категории.

“Я знаю, что у Усика действительно хорошие навыки, поэтому он безусловно сможет конкурировать с этими ребятами. Но я хочу увидеть его предстоящий бой с Чисорой, который не столь велик, но умеет драться. У него есть сердце. Он не собирается сдаваться. Я верю, что Александр сможет победить, но это определенно не будет легко”, — подытожил Гвоздик.

Примечательно, что ранее 33-летний Гвоздик объявил о завершении боксерской карьеры.

Напомним, что бой Усика с Чисорой перенесен на неопределенный срок.