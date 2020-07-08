"Динамо-Брест" Милевского и Хачериди подтвердил вспышку коронавируса в клубе

КИЕВ. 8 июля. УНН. На фоне информации в прессе о большом количестве больных футболистов и сотрудников клуба на коронавирус пресс-служба ФК “Динамо-Брест” прокомментировала ситуацию в команде, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

Руководство команды заявило о инфицированных футболистах и сотрудниках клуба, но не назвала имена этих лиц и их точное количество.

“Да, в команде есть больные. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15-ть человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем следят медики. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов. Сейчас перед клубом стоит задача, как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации. Мы желаем ребятам скорейшего выздоровления! А также призываем СМИ не вводить общественность в заблуждение. В это непростое время команде нужна поддержка и понимание”, — говорится в заявлении команды.

Отметим, что в состоянии “Динамо” выступают трое украинцев — Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.