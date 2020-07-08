НХЛ назвала дату рестарта сезона

КИЕВ. 7 июля. УНН. Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков согласовали план возвращения и дату рестарта сезона 2019/20 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Первого августа сезон будет восстановлен квалификационным турниром с участием 16 команд. По итогам данного турнира лучшие восемь команд определят номера посева.

Открытие тренировочных лагерей, которое является началом этапа 3, запланировано на 13 июля. Затем команды отправятся 26 июля в один из двух центров, где они начнут 4-й этап.

Напомним, что в командах НХЛ начали появляться новые хоккеисты с заражением на коронавирус.