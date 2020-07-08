Выборы в США: Байден одержал победу на праймериз демократов в Нью-Джерси и Делавэре

КИЕВ. 8 июля. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, одерживает победу на первичных выборах (праймериз) в американских штатах Нью-Джерси и Делавэр. С такими оценками выступила во вторник газета The New York Times, пишет УНН.

Обработка бюллетеней еще не завершена, однако, как отмечает издание, уже на данном этапе можно говорить об уверенной победе Байдена в обоих штатах. По итогам подсчета голосов с 29% избирательных участков в Нью-Джерси, поддержка Байдена среди жителей этого штата составляет 87,5%. В Делавэре, где подсчитаны данные с участков, бывший вице-президент заручился голосами 89,9% избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получает 12% и 7,1% голосов соответственно.

По итогам первичных выборов в Нью-Джерси будут распределены голоса 126 делегатов, которые на предстоящем в августе национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. В Делавэре будут распределены голоса 21 делегата. Изначально праймериз в Делавэре и Нью-Джерси должны были состояться 28 апреля и 2 июня соответственно, однако они были перенесены на более поздний срок из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 196 делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.