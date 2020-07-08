Ломаченко и Усик вошли в пятерку лучших боксеров мира

КИЕВ. 8 июля. УНН. Издание The Ring представило публике генерацию лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории, информирует УНН со ссылкой на сайт издания.

В пятерке ведущих боксеров оказались сразу двое украинцев — Василий Ломаченко занял вторую строчку, а Александр Усик замкнул пятерку.

На вершине рейтинга оказался “регулярный” чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес. Тройку лидеров замкнул чемпион по версиям WBA и IBF в легчайшем весе — японец Наоя Иноуэ. Четвертый — Теренс Кроуфорд.

Добавим, что также в топ-10 нашлось место Эрролу Спенсу, Геннадию Головкину, Хуану Франсиско Эстрада, Артуру Бетербиеву и Мэнни Пакьяо.