Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар

КИЕВ. 8 июля. УНН. На 8 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.930900 грн за доллар;

30.409000 грн за евро;

0.375520 грн за российский рубль;

33.733600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 июля курс всех валют — снизился.