Новости: Экономика
Среда, 8 июля 2020, 06:15 • УНН • 9705
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар
КИЕВ. 8 июля. УНН. На 8 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.930900 грн за доллар;
30.409000 грн за евро;
0.375520 грн за российский рубль;
33.733600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 июля курс всех валют — снизился.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram