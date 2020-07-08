На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 8 июля. УНН. Национальный банк Украины на 8 июля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1 540.9938 грн;

Серебро — 15.6957 грн;

Платина — 719.9702 грн;

Палладий — 1 667.0527 грн.

По сравнению с 7 июля курс всех металлов — снизился.