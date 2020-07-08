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Среда, 8 июля 2020, 06:25 • УНН • 9165
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 8 июля. УНН. Национальный банк Украины на 8 июля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 540.9938 грн;
Серебро — 15.6957 грн;
Платина — 719.9702 грн;
Палладий — 1 667.0527 грн.
По сравнению с 7 июля курс всех металлов — снизился.
Источник: УНН
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