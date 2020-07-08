Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку Архив
8925

Клуб Шахматная нанес поражение одному из лидеров Серии А

Клуб Шахматная нанес поражение одному из лидеров Серии А

КИЕВ. 8 июля. УНН. ФК “Лечче” украинца Евгения Шахова провел домашний матч 31 тура Серии А с римским “Лацио”, передает корреспондент УНН.

Ошибка и потеря мяча голкипера “Лечче” в собственной штрафной зоне позволила отличиться Фелипе Кайседо уже на 5-й минуте. До перерыва хозяева выровняли положение. Фалько навесил с правой бровки поля на никем не прикрытого Хума Бабакар. Сенегалец головой перевел игровой снаряд в сетку ворот.

В компенсированное время к первому тайму Манкозу не сумевший забить с пенальти — мяч ушел выше ворот. В дебюте второй части баталии Ачерби проиграл борьбу на втором этаже Лучиони, который оформил победный гол головой — 2:1.

Заметим, что украинец Евгений Шахов провел встречу на скамейке запасных в составе “Лечче”.

Добавим также, в турнирной таблице “Лечче” с 28 очками поднялся из зоны вылета — 17-е. “Лацио” удерживает вторую строчку — 68.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.