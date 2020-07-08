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ООС: боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных

ООС: боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных

КИЕВ. 8 июля. УНН. С начала текущих суток вооруженные формирования боевиков 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“, посреди ночи противник дважды обстрелял наши опорные пункты на подступах к Марьинке, применяя при этом гранатометы различных систем. Не было спокойно и в пригороде Авдеевки — здесь оккупанты на рассвете открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — указано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, боевики задействовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы возле Хутора Вольный и Орехового.

“По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — добавили в пресс-центре.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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