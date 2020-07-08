Лесные пожары в Луганской области: к ликвидации ЧП привлечены уже 444 военнослужащих

КИЕВ. 8 июля. УНН. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил продолжают ликвидировать лесные пожары, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

“Борьба с масштабным пожаром в Луганской области продолжается. Число жертв среди гражданского населения и размеры ущерба природе и местному населению увеличились. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил продолжают помогать в борьбе с огнем. И угрозы местному населению, в настоящее время нет. Для этого количество военнослужащих, которые сегодня привлечены к ликвидации пожара увеличилось уже до 444 человек, задействовано около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты”, — указано в сообщении.

Ситуация на передовой в это время полностью контролируется Объединенными силами. Для борьбы с огнем задействованы только подразделения, находящиеся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые части и военные пожарные команды.

Военные врачебно-сестринские бригады оказывают помощь пострадавшему местному населению. Экипажи санитарных автомобилей и 8 армейских вертолетов Ми-8 также привлечены для ликвидации пожара и его последствий.

Добавим, что сейчас пострадали 28 человек, число жертв варьируется от 3 до 6 человек.