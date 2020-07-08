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"Милан" победил "Ювентус" несмотря на отставание в два гола

"Милан" победил "Ювентус" несмотря на отставание в два гола

КИЕВ. 8 июля. УНН. “Милан” принял “Ювентус” в центральном противостоянии 31 тура итальянской Серии А, сообщает УНН.

После нулевого первого тайма, команды провели щедрый на голы второй тайм. Сначала Рабьо и Роналду позволили “старой синьоре” уйти в отрыв в два мяча (забивали на 47 и 53 мин), однако “Милан” совершил камбэк. С 62 по 67 минуты гола Ибрагимовича, Кэсси и Леуа позволили им выйти вперед, а точку поставил Ребич на 80 минуте — 4:2.

“Россонери” продолжили положительные результаты после рестарта соревнований и с 49 очками уже обогнали “Рому”, выйдя на 5-ю строчку. “Ювентус” потерпел первое поражение за семь последних туров 75 очков и первая ступенька.

Добавим, что в следующем туре “Ювентус” примет “Аталанту” Руслана Малиновского, а “Милан” поедет в гости к “Наполи”.

Источник: УНН
Теги: футбол
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