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Лесные пожары в Луганской области: в больнице 17 детей и 10 взрослых, один человек умер

Лесные пожары в Луганской области: в больнице 17 детей и 10 взрослых, один человек умер

КИЕВ. 8 июля. УНН. Из-за лесных пожаров в Луганской области на 7:00 утра среды, 8 июля, госпитализированы 27 человек, из них 17 детей. Один человек скончался в больнице ночью. Об этом сообщили в Офисе Омбудсмена в Telegram-канале, передает УНН.

"Мужчина 1962 года рождения, который был в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3:00 скончался", - указали в Офисе.

При этом указано, что ночью в местную больницу никого не доставляли.

"Всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей. По словам врачей, их состояние стабильное", - добавили в Офисе.

Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки.

Источник: УНН
Теги: омбудсмен, лесные пожары, Луганск и Луганская область
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