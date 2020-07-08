Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку Архив
20235

С утра среды мосты Киева сковали пробки

С утра среды мосты Киева сковали пробки

КИЕВ. 8 июля. УНН. По состоянию на 8:10 среды на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, утром затруднено движение в направлении правого берега на мостах: Дарницком, Южном, Северном, Патона и мосту Метро.

Кроме того, свидетельствуют данные Google Maps, на Северном и Южном мостах произошли ДТП.

На левом берегу пробки образовали на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Броварском проспекте, бульваре Петрова и улице Миропольской.

На правом берегу затруднено движение по улице Набережно-Рыбальская, Набережным шоссе, улицами Вячеслава Черновола и Жилянской, частично - проспектом Победы, Воздухофлотским проспектом, по улице Елены Телиги, проспектом Любомира Гузара, по улице Вадима Гетьмана.

Незначительные пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улице Юрия Илленко.

Как сообщал УНН, в течение недели уровень загрязнения воздуха в Киеве несколько повысился из-за жары, наличия приземных инверсий в ночное время.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.