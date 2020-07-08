Грозовые дожди и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 8 июля. УНН. По Украине сегодня пройдут грозовые дожди, местами с градом и шквалами. Температура воздуха днем несколько снизится - максимально 33 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 8 июля ночью в Украине, кроме запада, днем на Левобережье грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 10-16°, на остальной территории 15-20°, на юго-востоке до 24°, днем 19-24°, в южных и восточных областях 25-30°, на крайнем востоке до 33°.

В Киевской области 8 июля ночью кратковременные дожди, грозы; днем без осадков. Температура ночью 12-15°, днем 21-23°.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.