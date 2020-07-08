Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
15570

Грозовые дожди и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

Грозовые дожди и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 8 июля. УНН. По Украине сегодня пройдут грозовые дожди, местами с градом и шквалами. Температура воздуха днем несколько снизится - максимально 33 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 8 июля ночью в Украине, кроме запада, днем на Левобережье грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 10-16°, на остальной территории 15-20°, на юго-востоке до 24°, днем 19-24°, в южных и восточных областях 25-30°, на крайнем востоке до 33°.

В Киевской области 8 июля ночью кратковременные дожди, грозы; днем без осадков. Температура ночью 12-15°, днем 21-23°.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.