Лесные пожары в Луганской области: очаги горения наблюдаются вблизи трех сел

КИЕВ. 8 июля. УНН. На утро среды, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи трех сел, до сих пор были эвакуированы и отселены по 30 человек, 42 человека обращались к врачам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи селя Смоляниново (кварталы 136, 15, 16, 17, 20, 24), села Капитаново (кварталы 74, 84, 80, 78) и села Вороново (кварталы 24, 25, 26, 31, 32, 33). Площадь пожара устанавливается", - указали в ГСЧС.

Там напомнили, что в 16 часов 7 июля из-за порывов ветра до 20 м/с переменных направлений пожар распространился на территорию села Смоляниново. "Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены", - добавили в ведомстве.

В результате пожара, по данным ГСЧС, огнем уничтожено в селе Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Информация уточняется.

Во время тушения пожара обнаружены тела 3 погибших и 9 (из них 2 детей) госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалось 42 человека.

К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники, из них от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П.

Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки.