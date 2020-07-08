Зеленский пожелал президенту Бразилии скорейшего выздоровления от COVID-19
Жаир Болсонару
КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления бразильскому коллеге Жаиру Болсонару, у которого ранее подтвердили диагноз COVID-19. Свои пожелания Зеленский выразил в Twitter, передает УНН.
"Желаю скорейшего выздоровления Президенту Бразилии Жаиру Болсонару и бразильцам с диагнозом COVID-19. Украина поддерживает Бразилию в борьбе с масштабными последствиями пандемии", - написал Президент.
Напомним, накануне президент Бразилии получил положительный результат теста на COVID-19.
Согласно сообщениям СМИ, президент Бразилии чувствует себя хорошо, отменил будущие поездки и принимает лекарства. Перед этим он жаловался на температуру и пошел сдавать анализы в понедельник.
Желаю скорейшего выздоровления Президенту Бразилии @jairbolsonaro и бразильцам с диагнозом # COVID19 . Украина поддерживает Бразилию в борьбе с масштабными последствиями пандемии. pic.twitter.com/Qli6cBfDI8- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 7, 2020
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