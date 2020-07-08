Во Львовской области за сутки 117 новых инфицированных коронавирусом

КИЕВ. 8 июля. УНН. Во Львове и Львовской области на утро 8 июля подтверждено 6562 случая инфицирования коронавирусом, из них 117 - за прошедшие сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.

"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 6562 человек, 170 человек умерло. 974 пациенты выздоровели", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1372 ПЦР-тесты, из них 117 - положительные. Среди них львовян - 64. Всего в работу взяли 546 проб, остаток в холодильнике - 300 проб.

Напомним, во Львовской области частично ослабили карантин.