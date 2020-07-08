В Украине уже более 50 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 807

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине на 8:55 8 июля зафиксировано уже более 50 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь продемонстрировало рост - более 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 50 414 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 807 инфицированных - больше, чем за предыдущие сутки.

Вследствие болезни всего умерли 1306 человек, из них 23 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни 23 119, из них за сутки - 926. Так, за сутки больше людей выздоровели, чем заболели.

Напомним, в Бразилии за сутки зафиксировали более 45 000 случаев COVID-19, в общем более 1,6 млн.