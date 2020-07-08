Прокуратуре ничего сказать о результатах расследования "кровавых" рек птицефабрики

КИЕВ. 8 июля. УНН. Прокуратура Волынской области скрыла информацию о результатах расследования уголовного производства по факту загрязнения земель Владимир-Волынского района "кровавыми" реками с местной птицефабрики, передает УНН.

Указанное уголовное производство было открыто еще в октябре прошлого года, на основании данных волынских активистов, запечатливших поток выбросов жидких отходов красного цвета на территории Владимир-Волынского района. Активисты выяснили, что нечистоты ведут к отстойникам ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика".

На "Владимир-Волынской птицефабрике" сначала молчали, а потом признали: выбросы кровавых отходов красного цвета сформировались в результате деятельности компании.

К первоочередным следственным действиям прокуратура привлекла специалистов Государственной экологической инспекции в области. По факту "кровавых" отходов птицефабрики было проведено ряд проверок, назначены экспертизы.

Прошло более полугода, однако узнать о результатах расследования уголовного производства не представляется возможным. Информацию о том, на каком этапе находится расследование уголовного производства и вообще есть ли еще оно - в прокуратуре Волынской области назвали "тайной следствия".

Напомним, "Владимир-Волынская птицефабрика" производит курятину ТМ "Эпикур", а сама компания, по данным официальных реестров, относится к группе компаний "Опенмайнд", где среди соучредителей - родственники бывшего народного депутата Михаила Добкина.

Ранее сообщалось, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей неоднократно фиксировала антисанитарию на "Владимир-Волынской птицефабрике".

В мае там произошла вспышка коронавируса среди работников. Впрочем, проводить ИФА-тесты руководство птицефабрики отказалось.