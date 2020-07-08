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Шахтеры пришли под Минэнерго требовать сбыта своей продукции

Шахтеры пришли под Минэнерго требовать сбыта своей продукции

КИЕВ. 8 июля. УНН. Шахтеры продолжают свои акции в центре столицы. Сегодня они снова пришли под стены Минэнерго. Их главное требование - обеспечить гарантированный сбыт угля, который они добывают, сообщает УНН.

Отметим, что с осени прошлого года шахтеры в простое. В частности из-за схемы государственного "Центрэнерго" (Фонд госимущества), которое вместо украинского угля начало сжигать то резервный газ, то российский уголь, поставляемый компаниями с орбиты Игоря Коломойского.

Украинский уголь в течение этого времени был не востребован, как и шахтеры, которые остались без работы и зарплаты.

Накопив немалые долги, они потребовали сбыта своей продукции. В Кабмине и Минэнерго требования шахтеров поддерживают, и поэтому распорядились предоставить приоритет украинскому углю на теплоэлектростанциях "Центрэнерго". Однако "Центрэнерго" не спешит выполнять распоряжение правительства и продолжает частично сжигать газ.

Напомним, что в конце мая "понятный" Игорю Коломойскому менеджмент "Центрэнерго" был уволен. Вместо Владимира Потапенко руководителем стал Александр Корчинский. В то же время, распоряжение Кабмина о приоритете украинского угля должно было закрыть схему с поставкой на "Центрэнерго" российского угля.

Однако есть еще одна угроза для шахтеров. "Слуга народа" Андрей Жупанин подал законопроект (№3657-1), который восстанавливает импорт российской электроэнергии в Украину. Эту схему также связывают с Игорем Коломойским. Этот импорт э/э из России и Беларуси по двусторонним договорам стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был их инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

Кабмин же, в свою очередь, подал свой законопроект (№3657), которым запрещает импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии. Там объясняют, что открытие импорта означает сокращение отечественных генераций, в частности АЭС и ГЭС.

Источник: УНН
Теги: Россия, Кабмин, протесты, шахтеры, Минэнергоугля
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