В Киеве из-за митинга перекрыто движение по мосту Метро

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Киеве перекрыто движение по мосту Метро из-за митинга, который проходит на Броварском проспекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал столичной власти об ограничении движения и ремонта столичных путей "Киив.Трафик".

"Движение по мосту Метро перекрыто. На Броварском проспекте активисты проводят митинг", - говорится в сообщении.

Напомним, с утра среды мосты Киева сковали пробки.