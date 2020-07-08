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Новости: Киев
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В Киеве из-за митинга перекрыто движение по мосту Метро

В Киеве из-за митинга перекрыто движение по мосту Метро

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Киеве перекрыто движение по мосту Метро из-за митинга, который проходит на Броварском проспекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал столичной власти об ограничении движения и ремонта столичных путей "Киив.Трафик".

"Движение по мосту Метро перекрыто. На Броварском проспекте активисты проводят митинг", - говорится в сообщении.

Напомним, с утра среды мосты Киева сковали пробки.

Источник: УНН
Теги: Киев, митинг, мост Метро
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