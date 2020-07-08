Новости: Киев
Среда, 8 июля 2020, 10:04 • Валерия Гуржий • 25335
В Киеве из-за митинга перекрыто движение по мосту Метро
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Киеве перекрыто движение по мосту Метро из-за митинга, который проходит на Броварском проспекте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал столичной власти об ограничении движения и ремонта столичных путей "Киив.Трафик".
"Движение по мосту Метро перекрыто. На Броварском проспекте активисты проводят митинг", - говорится в сообщении.
Напомним, с утра среды мосты Киева сковали пробки.
Источник: УНН
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