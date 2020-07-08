Пожары в Луганской области: в полиции уточнили информацию о погибших

КИЕВ. 8 июля. УНН. По состоянию на утро вследствие лесных пожаров в Луганской области официально подтверждена гибель четырех человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Такую информацию УНН подтвердила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Утром умер мужчина, который был эвакуирован с ожогами в больницу, к сожалению, сейчас четверо погибших, одного мы ищем", - сказала собеседница УНН.

По ее словам, родственники сообщили, что дедушка поехал в поселок Смоляниново, машину нашли, сейчас ведутся работы по поиску мужчины.

Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на поселки.

Из-за лесных пожаров в Луганской области на 7:00 утра среды, 8 июля, госпитализированы 27 человек, из них - 17 детей.

Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.

Также напомним, что в Луганской области не смогли использовать специализированный самолет из-за того, что боевики отказались обеспечить режим тишины для тушения пожара под Северодонецком.