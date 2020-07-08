В Украине за сутки зафиксировано рекордное количество лиц, выздоровевших от COVID-19 - более 900

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровело рекордное количество людей - 926 пациентов. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 807 человек. Из них - 65 детей, а также 46 медработников. Были госпитализированы 200 человек. Зафиксировано 23 летальных случая. При этом, выздоровели 926 пациентов. Это такой... абсолютный рекорд и очень приятная новость. И хочу в очередной раз поблагодарить всех наших врачей, медицинским работникам, которые борются за здоровье и жизнь украинцев. Всего за все время пандемии в Украине заболело 50414 человек. Из них 3634 ребенка, а также 7092 медработника", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что в целом выписаны 23119 человек, а летальных случаев - 1306.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 27584 теста. Из них 13568 исследований методом ПЦР, а также 14 016 исследований методом ИФА", - добавил Максим Степанов.

Напомним, в Украине уже более 50 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 807.