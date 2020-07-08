Добыча песка из Днепра на 16 миллионов: будут судить гендиректора компании

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Киеве будут судить генерального директора предприятия, который подозревается в незаконной добыче 570 тыс. тонн песка из реки Днепр, что привело к убыткам в сумму около 16,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"... направлено в суд обвинительный акт в отношении генерального директора частного предприятия по факту незаконной добычи песка и растрате вверенного имущества в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 239-2 и ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно материалам следствия, указанное должностное лицо, несмотря на отсутствие у предприятия разрешительных документов, организовало работы по гидротехническому намыву (добыче) песка из реки Днепр.

Так, в течение 2018-го было незаконно добыто более 570 тыс. тонн песка, чем нанесен ущерб территориальной общине Киева на сумму около 16,5 миллиона гривен.

Сейчас обвинительный акт в отношении руководителя предприятия направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, генеральному директору столичного предприятия сообщили о подозрении в незаконной добыче 570 тыс. тонн песка из реки Днепр.