Чтобы дозвониться с первого раза: Степанов рассказал, когда усовершенствуют горячую линию Минздрава

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министерство здравоохранения совершенствует работу своей горячей линии и расширяет штат сотрудников колл-центра. В ближайшие дни можно будет дозвониться за 1-2 раза. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В последнее время мы видим большую нагрузку на горячую линию Министерства здравоохранения. За июнь мы получили 75 тыс. обращений на горячую линию. Мы сейчас очень совершенствуем ее, расширяем количество людей, которые будут работать в этом колл-центре, для того, чтобы это было максимально удобно. Я думаю, что в ближайшие дни все это изменится, и вы будете дозваниваться достаточно быстро с первого, максимум - со второго раза", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в Украине уже более 50 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 807.