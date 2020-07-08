В Минздраве рассказали, кому в Украине делают тестирование на COVID-19 бесплатно

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министерство здравоохранения осуществляет бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 для людей, которые имеют признаки заболевания, являются контактными лицами или нуждаются в госпитализации, а также для медиков и правоохранителей. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"То, что касается вопроса по бесплатному тестированию ПЦР. На сегодняшний день у нас принят соответствующий алгоритм, механизм тестирования. Итак, тестируются все люди, у которых есть признаки коронавирусной болезни. Они все тестируются бесплатно. Следующее - тестируются бесплатно находившиеся в контакте с больным лицом - человеком, у которого подтвердили уже диагноз коронавирусной болезни - COVID-19", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что все близкие и все, кто находился в контакте с больными, тоже тестируются бесплатно.

"Также люди, которые нуждаются в плановой госпитализации для проведения тех или иных операционных вмешательств, или по другим причинам, которые определены нашими правилами, тоже тестируются бесплатно. Также медицинские работники, работающие с больными COVID-19. Они тестируются раз в 14 дней. Также работники Национальной полиции, Национальной гвардии, в определенном перечне, которые непосредственно контактируют с большим количеством людей. Они тестируются раз в 30 дней", - добавил Максим Степанов.

Напомним, в Украине уже более 50 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 807.