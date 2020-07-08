Попытка подрыва цистерн с аммиаком в Луганской области: агенту ФСБ готовят подозрение

КИЕВ. 8 июля. УНН. В зоне ООС задержанному гражданину Украины, который подозревается в том, что сотрудничал с ФСБ РФ и готовил диверсионный акт на объекте критической инфраструктуры Луганской области, готовят подозрение в диверсии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В районе проведения ООС контрразведчики СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали агента ФСБ РФ, прибывшего с временно оккупированных территорий нашего государства для выполнения задания по совершению террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Украины задержан "на горячем" при попытке взять орудия совершения диверсии, 2 гранатомета РПГ-22 с гранатами к ним, с заранее подготовленного врагом схрона.

Контрразведчики установили, что на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ПАО "Северодонецкое объединение Азот".

По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Позже был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству.

По предварительным данным экспертов, повреждение цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей.

"Диверсанта задержали в порядке ст. 191 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Он уже находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 258-3 УК Украины", - добавляется в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщалось, в Луганской области российский диверсант пытался взорвать резервуары с 3,5 тыс. тонн аммиака.

Напомним, в Киеве задержан гражданин Украины по факту руководства и участия в террористической организации и создания так называемого "Разведывательного управления ДНР".