Порошенко прибыл в суд на заседание по избрании ему меры пресечения

КИЕВ. 8 июля. УНН. Пятый Президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд города Киева, где вскоре начнется заседание по избрании ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.

Отметим, Петр Порошенко прибыл под стены суда примерно в 11:05. Под зданием собрались люди в поддержку политика.

Напомним, Печерский районный суд города Киева объявил перерыв до 8 июля в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, которого подозревают в издании незаконного указа о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя СВР.

Как ранее сообщалось в УНН, суд принял ходатайство об изменении меры пресечения Порошенко с содержания под стражей на личное обязательство. Офис Генерального прокурора Украины ранее подавал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Ранее в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.