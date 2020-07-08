Иран не идет на переговоры с Украиной по вопросам компенсации - МИД

КИЕВ. 8 июля. УНН. Иранская сторона на сегодняшний день не идет на переговоры с Украиной для решения вопросов компенсации по делу о катастрофе украинского самолета близ Тегерана. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью ВВС News Украина, передает УНН.

"По словам Евгения Енина, Иран сегодня не идет на переговоры с Украиной для решения вопросов компенсации. Хотя Тегеран ранее заявлял, что готов выплатить компенсацию семьям погибших", - пишет издание.

Так, ранее в СМИ звучала информация, что Тегеран готов начать коммуникацию.

МИД Украины сразу отправило ноту с предложением начать эти переговоры, а в ответ приходил отказ.

"Буквально сегодня (7 июля - ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах", - сказал Енин.

Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.

"Дело в том, что определение суммы являются результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", - объясняет дипломат.

По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны.

"Мы над ней (политической волей - ред.) работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс", - добавил он.

Напомним, рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.