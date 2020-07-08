Зеленский пообещал по 300 тыс. грн семьям, которые потеряли дом из-за пожаров в Луганской области

КИЕВ. 8 июля. УНН. Каждая семья, потерявшая дом в результате лесных пожаров в Луганской области, получит 300 тыс. грн. Об этом во время брифинга в Луганской сказал Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Только что я слушал доклад нашего штаба, ГСЧС, Национальной полиции, министра, председателя ОГА", - сказал Президент.

Он выразил также соболезнования семьям погибших во время пожаров.

"На сейчас есть информация, что это пять человек. Но пока это не полная информация... Также есть информация, что полностью уничтожены 24 здания и около 60 имеют тяжелые повреждения. Прежде всего, приоритет - это люди", - сказал Глава государства.

Он отметил, что переселением людей занимается председатель ОГА, и в течение этого дня вопрос будет решен.

"Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, потерявшей дом, для того, чтобы можно было купить собственное жилье... Мы выделим каждому человеку отдельно еще по 20 тыс. грн для поддержки из-за этой ситуации... Отдельная сумма будет на погибших", - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее сегодня Зеленский на фоне масштабных лесных пожаров прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на селения.

По состоянию на утро 8 июля в результате лесных пожаров в Луганской области официально подтверждена гибель четырех человек, еще один человек считается пропавшим без вести. Госпитализированы 27 человек, из них 17 детей.

Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.