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Зеленский заявил о пяти жертвах пожаров в Луганской области

Зеленский заявил о пяти жертвах пожаров в Луганской области

КИЕВ. 8 июля. УНН. Из-за лесных пожаров в Луганской области на данный момент известно о пяти жертвах. Об этом во время брифинга в Луганской области сказал Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Только что я слушал доклад нашего штаба, ГСЧС, Национальной полиции, министра, председателя ОГА", - сказал Президент.

Он выразил соболезнования семьям погибших во время пожаров.

"На сейчас есть информация, что это пять человек. Но пока это не полная информация... Также есть информация, что полностью уничтожены 24 здания и около 60 имеют тяжелые повреждения. Прежде всего, приоритет - это люди", - сказал Глава государства.

Напомним, ранее ГСЧС и полиция сообщила о 4 погибших и одном пропавшем без вести.

Источник: УНН
Теги: лесные пожары, Луганск и Луганская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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