Полиция назвала три основных версии возникновения масштабного пожара в Луганской области

КИЕВ. 8 июля. УНН. Правоохранители рассматривают три основных версии возникновения масштабного пожара в Луганской области. Среди них - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил во время заседания оперативного штаба на месте ликвидации последствий пожара, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП.

"Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия. Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз", - сказал Клименко.

По его словам, основная задача сейчас - спасти людей, а также не допустить случаев мародерства.

"Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", - сообщил глава Нацполиции.

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечены более 20 следователей в составе усиленных следственно-оперативных групп, созданные поисковые группы оперативников блока криминальной полиции. Для охраны публичной безопасности и порядка на месте ликвидации пожаров задействовано более 60 полицейских, отметили в управлении.

Напомним, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии он перекинулся на селения.

Из-за лесных пожаров в Луганской области на 7:00 утра среды, 8 июля, госпитализированы 27 человек, из них - 17 детей.

Очаги горения на утро 8 июля наблюдаются вблизи трех сел.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский распорядился задействовать авиацию, несмотря на позицию боевиков.

Напомним, Зеленский заявил о пяти жертвах пожаров в Луганской области. Также Президент пообещал по 300 тыс. грн семьям, которые потеряли дом из-за пожаров.