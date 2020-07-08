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МЗ: к ослаблению карантина до сих пор не готовы 9 регионов

МЗ: к ослаблению карантина до сих пор не готовы 9 регионов

КИЕВ. 8 июля. УНН. По состоянию на 8 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины, Киев уже третий день подряд не входит в этот список. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, на сегодняшнее утро не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская области.

Так, в перечень вновь вернулась Львовская область, которая до этого два дня подряд была не в списке. "Выпала" из списка Черниговская область.

Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных СOVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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