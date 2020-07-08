Украина ведет переговоры о закупке лекарств для 8 тыс. больных COVID-19

КИЕВ. 8 июля. УНН. Украина ведет переговоры о закупке препарата ремдесивир, которого хватит для лечения 8 тыс. пациентов от коронавирусной болезни. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"То, что касается препарата ремдесивир: это лекарственное средство было сразу включено в протокол лечения, оно было включено, соответственно, нашими специалистами, украинскими, за что я им очень благодарен. Я считаю, что у нас действительно очень хороший протокол и мы это можем увидеть по эффективности лечения коронавирусной болезни, по тем показателям, которые есть, и проценте летальности, который является одним из самых низких в Европе", - сказал Максим Степанов.

По его словам, ремдесивир включен в протоколы лечения, но недоступен, с точки зрения продаж.

"Его производит американская компания, сейчас уже провели определенные переговоры с компаниями, которые получили лицензию от компании Gilead, американской. Мы рассчитываем на закупку этого средства, сейчас проводим переговоры. Предварительно есть договоренность о закупке его в количестве, рассчитанном на лечение до 8 тыс. пациентов. Это две компании", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Еврокомиссия разрешила использовать первый препарат для лечения COVID-19.