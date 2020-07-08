Степанов рассказал, по какому принципу подбирал людей в медсовет Минздрава

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что он подбирал людей в медицинский совет по принципу "чтобы он был действенным, а также не состоял из сотен людей". Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Когда мы подбирали людей в медицинский совет - конечно, я принимал в этом непосредственное участие. Мне нужен был достаточно действенный медицинский совет. То есть вы, вероятно, понимаете, что он не может состоять из 100-200 человек. Это был такой, очень тяжелый процесс, потому что, к великому счастью, в нашей стране очень много действительно классных врачей... Поэтому мы составили тот состав, который есть на сегодняшний день. Но это не значит, что вопросы, которые будет рассматривать медицинский совет, они будут касаться исключительно тех специализаций, в которых специалистами являются те или иные: либо Ольга Голубовская, или Тодуров, или Лазоришинец, или другие люди, которые вошли в состав медицинского совета", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что речь идет обо всем комплексе проблемных вопросов, которые есть в медицине, в том числе и по детской диагностике. По его словам, детская диагностика является основной.

"Более того, в состав совета входит также главный врач районной больницы, главный врач областной больницы - для того, чтобы мы могли охватить весь спектр. Поэтому не волнуйтесь: все без исключения вопросы, которые сейчас являются проблемными, требующие решения в нашей медицине - они все будут рассматриваться в той или иной степени, в том числе - на медицинском совете", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Степанов создал медсовет при Минздраве для реформирования системы здравоохранения.